الجمعة   
   01 05 2026   
   13 ذو القعدة 1447   
   بيروت 12:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    استقرار الذهب مع توقعات بانخفاض أسبوعي وسط مخاوف تضخمية من ارتفاع النفط

      استقرت أسعار الذهب الجمعة بعد ارتفاع قوي، لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.8%، مع تصاعد المخاوف من التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي يلقي الشكوك على مسار أسعار الفائدة.

      وسجل الذهب الفوري عند 4622.41 دولار للأونصة دون تغيير حتى الساعة 0046 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة الأمريكية ليونيو 0.1% إلى 4635.10 دولار.

      أما أسعار خام برنت فقد قفزت أمس إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات عند 126 دولارًا للبرميل قبل التراجع، بعد تهديدات إيران بالرد “بضربات مؤلمة ومستمرة” على أي هجمات أمريكية جديدة، مع تأكيدها على سيطرتها على مضيق هرمز، مما يعيق تحالف واشنطن المقترح لإعادة فتح الممر.

      وأبقت البنوك المركزية الأوروبي وإنجلترا والاتحادي الأمريكي وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع. في المقابل، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 74.34 دولارا، والبلاتين 0.1% إلى 1987.55 دولارا، والبلاديوم 0.3% إلى 1528.39 دولارًا للأونصة.

      المصدر: رويترز

      مواضيع ذات صلة

      الذهب يستقر مع ترقب الأسواق تصريحات باول بشأن تأثير الحرب على إيران

      الذهب يستقر مع ترقب الأسواق تصريحات باول بشأن تأثير الحرب على إيران

      انخفاض سعر الذهب

      انخفاض سعر الذهب

      الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تزايد مخاوف التضخم بسبب صعود النفط

      الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تزايد مخاوف التضخم بسبب صعود النفط