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   22 محرم 1447   
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    اعلام العدو: على خلفية الإخفاق في التعامل مع الجندي الذي هدد بالانتحار في وحدة “كفير” قرر قائد الكتيبة تفكيك الفصيلة