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   18 07 2025   
   22 محرم 1447   
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    ألوية صلاح الدين: قصفنا مع قوات الشهيد عمر القاسم وكتائب شهداء الأقصى تجمعا لجنود العدو في محور التوغل شرق جباليا البلد