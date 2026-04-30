الرئيس نبيه بري أبرق مهنئاً رئيس الحكومة العراقية المكلف علي الزيدي: نجدد الشكر والتقدير بإسم الشعب اللبناني ومن خلالكم للشعب العراقي رئاسة ومجلساً نيابياً وحكومة ومرجعيات رشيدة على وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان