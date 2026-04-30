إعلام العدو: من أجل التعامل مع تهديد الطائرات بدون طيار التي يطلقها حزب الله ، يتحرك الجنود بطريقة خاصة في الميدان بطريقة أقل انكشافا وتحت جنح الظلام او في أماكن غير مضاءة وفي الظلال لاسيما في الخط الأصفر