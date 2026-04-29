عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي تعليقا على كلام رئيس الجمهورية: اتفاق وقف إطلاق النار في ٢٧ تشرين الثاني 2024 لم يتضمن أي ذكر لإعطاء العدو أي امتيازات أو حقوق أو إطلاق يده في مهاجمة لبنان