الوفاق: النظام في البحرين يشرع في تهجير العوائل الذين سلب جنسياتهم قسراً إلى دول أخرى في سلوك ينافي أبسط القيم الإنسانية

اعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها ان:” النظام البحريني صادر الوثائق الرسمية لـ69 مواطناً سُلبوا جنسياتهم يوم أمس بعد استدعائهم لإدارة الهجرة والجوازات اليوم الثلاثاء، وأمهلهم مدة 4 أيام لمغادرة البلاد، في سلوك غير حضاري ويدوس كرامة المواطنين ويستهتر بحرماتهم الإنسانية وحقوقهم المصونة إنسانياً وقانونياً وعالمياً.

ومن المؤسف أن هذا الإجراء الجائر لم يقتصر على أفراد بعينهم بل طال عائلات بأكملها حيث شمل آباء مع أبنائهم بل وحتى أطفالاً لم يبلغوا الحلم في مشهد يجسّد قسوةً بالغة وتجرداً صارخاً من أبسط القيم الإنسانية والقانونية ويكشف عن نهج عقابي جماعي لا يمتّ لأي من معايير العدل أو المسؤولية بصلة.

وتمثّل هذه الخطوة إمعاناً من النظام في ممارسة الانتقام وسحق الكرامة والحقوق الإنسانية الأساسية، بعد جريمة محو هذه العائلات الأصيلة من السجّل المدني.

وتستنكر الوفاق هذا السلوك غير الحضاري في التنكيل بعائلات أصيلة وضاربة في جذور البحرين منذ مئات السنوات، إذ لا تعبّر هذه التصرفات إلا عن غياب الرشد والعيش المشترك وفقدان أسس الأنظمة الحضارية المتعارفة بين الأمم.

لقد باتت هذه الاجراءات غير القانونية برسم العالم كلّه لإدانة هذه التصرفات غير الإنسانية وإعادة الاعتبار لكرامة المواطنين الأصلاء في البحرين، حيث المواطنة حقّ أصيل غير مكتسب وغير قابل للسلب من قبل الأنظمة المستبدة تحت ظروف الانتقام والاستعباد.

وتدعو الوفاق في هذا الوقت العصيب من تاريخ بلدنا الكريم، إلى التضامن والتكافل وشدّ العزائم والهمم والمرابطة على الطريق والصبر، فحرب النظام على الهوية وتخوينه لأبناء شعبنا وإسرافه في الظلم سيفشل بإذن الله تعالى.

المصدر: بيان