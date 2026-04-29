الأمم المتحدة: تراجع عبور السفن في مضيق هرمز بنسبة 95%

أعلنت الأمم المتحدة أن حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز انخفضت بنسبة 95.3 في المئة منذ الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحافي اليومي مساء أمس إن «بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تشير إلى أن حركة السفن عبر المضيق تراجعت بنسبة 95.3 في المئة منذ اندلاع الحرب في 28 شباط».

أضاف «إن القيود المفروضة على المضيق أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 6 في المئة، كما ارتفعت أسعار النفط الخام بالنسبة لأوروبا بنسبة 53 في المئة».

على إثره، تواصل أسعار النفط العالمية تسجيل مكاسب ملحوظة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وما يرافقها من اضطرابات في إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط.

ارتفع سعر خام برنت ليصل إلى مستويات تتجاوز 112 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى نحو 100 دولاراً للبرميل، مدعوماً بتصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، بعد رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحات إيرانية لإنهاء الجمود، إلى جانب استمرار القيود على حركة الشحن في مضيق هرمز، الذي يُعدّ ممراً حيوياً يمرّ عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز.

المصدر: موقع المنار