موقع “والاه” العبري – نير كيبنيس: من الصعب الدفاع ضد السلاح الجديد لحزب الله، وأصعب من ذلك الدفاع ضد قصر النظر لدى صانعي القرار. الجميع هنا صفقوا عندما انضم حزب الله إلى القتال، لكن بعد شهرين يجب أن نسأل: من نصب فخاً لمن؟