وزارة التربية اللبنانية: العدو الاسرائيلي أقدم على نسف وتدمير ثانوية ومهنية بنت جبيل الرسمية تستنكر الوزيرة بشدة ما حصل وكذلك مسلسل الاجرام المتمادي ضد المدنيين وأجيال لبنان ومؤسساته التربوية الاقتصادية الثقافية والرياضية