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   22 محرم 1447   
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    عراقجي: إذا أراد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث لعب دور فعليهم التصرف بمسؤولية والتخلي عن سياسة التهديد والضغط البالية بما في ذلك التهديد بتطبيق آلية “العودة السريعة” (Snapback) التي لا أساس أخلاقي أو قانوني لها