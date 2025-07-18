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   18 07 2025   
   22 محرم 1447   
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    عراقجي: الولايات المتحدة هي من انسحبت من الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مدار عامين ونسقه الاتحاد الأوروبي عام 2015 وليس إيران