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   18 07 2025   
   22 محرم 1447   
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    صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: نتنياهو في محادثات مغلقة: الوفد المفاوض الاسرائيلي سيبقى في الدوحة حتى التوصل لتفاهمات