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   22 محرم 1447   
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    مراسل المنار :قوات العدو في الموقع المستحدث قرب جدار المطلة تطلق رشقات من مقنبلات “اللانشر” بإتجاه احياء بلدة كفركلا المدمرة