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   22 محرم 1447   
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    الدفاع المدني في غزة: 5 شهداء و10 جرحى في استهداف الاحتلال منزلا غربي مدينة خانيونس