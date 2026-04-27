القناة 15 العبرية: يصف مسؤول أمني اسرائيلي رفيع موجود هذه الأيام في لبنان صورة الوضع قائلًا “الطائرات المسيّرة الانتحارية تشكّل مفاجأة كبيرة في ساحة المعركةو لم نستعد بشكل كافٍ لهذا التهديد