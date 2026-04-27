مندوب الصين بالأمم المتحدة: سبب إغلاق مضيق هرمز هو العمليات العسكرية غير القانونية التي شنتها واشنطن وتل أبيب ضد ايران والحل يكون بالتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن