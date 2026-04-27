المتحدثة باسم البيت الأبيض: العنف السياسي ينبع من مسؤولين ديمقراطيين منتخبين ومن بعض وسائل الإعلام وهذه ثالث محاولة اغتيال ضد ترمب ولم يتعرض رئيس أمريكي لمثل هذا ويجب حل خلافاتنا السياسية سلميا