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    الخارجية الأمريكية: على الأمريكيين الراغبين بمغادرة سوريا العبور برا إلى الأردن والحصول على تأشيرات هناك