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    الخارجية الأمريكية: ما يزال تحذير السفر إلى سوريا عند المستوى 4 ويمنع السفر إليها بسبب مخاطر النزاع المسلح