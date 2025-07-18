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    منظمة “مراسلون بلا حدود”: الرئيس ترامب أثبت خلال 6 اشهر من عودته إلى البيت الأبيض أنّه “أحد أقوى المدافعين” عن حركة عالمية معادية لوسائل الإعلام مستلهما ذلك من “أنظمة استبدادية” و مُلهما إياها في الوقت ذاته