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   21 محرم 1447   
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    حزب الله: إن 41 عاماً قضاها المناضل جورج عبدالله في الزنازين الفرنسية شكلت إدانة محكمة لدولة ‏القانون والعدالة والحريات