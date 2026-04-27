قاليباف في منشور على “اكس”: إيران لا تزال تمتلك أوراق ضغط مؤثرة على صعيد العرض من بينها مضيق هرمز ومضيق باب المندب إضافة إلى خطوط نقل النفط و بعض هذه الأوراق لم يُستخدم بعد