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    الوفاء للمقاومة: حضَّت الكتلة ‏الحكومة والمؤسسات الإنسانيّة المعنيّة على تحمّل مسؤولياتها كاملة في معالجة أوضاعهم ومتابعة شؤونهم ‏بما يضمن لهم الحدّ الأدنى من الإيواء والعيش الكريم بانتظار حلّ مشكلتهم في أسرع وقت