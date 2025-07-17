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الوفاء للمقاومة: حضَّت الكتلة ‏الحكومة والمؤسسات الإنسانيّة المعنيّة على تحمّل مسؤولياتها كاملة في معالجة أوضاعهم ومتابعة شؤونهم ‏بما يضمن لهم الحدّ الأدنى من الإيواء والعيش الكريم بانتظار حلّ مشكلتهم في أسرع وقت