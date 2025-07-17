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    الوفاء للمقاومة: درست الكتلة أوضاع آلاف العائلات اللبنانية التي تهجَّرت من القرى والبلدات السوريّة أو المحاذية ‏للحدود وما تعانيه من غياب أبسط مقوّمات الإغاثة إن لجهة المسكن أو المأكل أو الملبس أو التعليم