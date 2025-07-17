عاجل

الوفاء للمقاومة: نحمّل اللجنة الخُماسيّة والقوى الدولية الضامنة، المسؤوليّة ‏الكاملة عن هذا التمادي العدواني ونحثّ الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والسيادة ‏الوطنيّة