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   17 07 2025   
   21 محرم 1447   
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    الوفاء للمقاومة: تدين الكتلة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان وبخاصة الاعتداء على البقاع والذي أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى