فلسطين | 17 شهيدًا و32 مصابًا خلال 48 ساعة في غزة وارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 72 ألف شهيد

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 17 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، بينهم 13 شهيدًا خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 32 مصابًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر يوم السبت، أن عدد الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغ 809 شهداء و2267 مصابًا، إلى جانب انتشال 761 جثمانًا.

وأضافت أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغت 72,585 شهيدًا و172,370 مصابًا.

ميدانيًا، استشهد ثلاثة مواطنين يوم السبت، بينهم اثنان متأثران بجروحهما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مصادر محلية باستشهاد المواطن بهجت أبو العيش برصاص قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما استشهد المواطن علاء أحمد متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي سابق استهدف مشروع بيت لاهيا.

كما استشهدت الطفلة دعاء محمد سليمان رحيم متأثرة بجروح أصيبت بها قبل أيام، برصاص جيش الاحتلال غربي دير البلح وسط القطاع.

وأشارت إلى إصابة مواطن بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال في مخيم جباليا، إضافة إلى إصابة آخر برصاص البحرية الإسرائيلية في بحر مدينة غزة.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف شرقي مدينة غزة، في وقت أطلقت فيه الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها باتجاه المناطق الغربية للمدينة.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة ذاتها.

المصدر: يونيوز