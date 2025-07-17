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   17 07 2025   
   21 محرم 1447   
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    السيد الحوثي: المعادلة الرابعة للعدو الإسرائيلي في سوريا هي أن يتحكم ويضع سقفاً عاما على العلاقات والتوجهات وحجم التسليح وعلى كل الأمور لتكون في مصلحته وتضمن هيمنته