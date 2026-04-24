وكالة تسنيم الايرانية: إيران لم تقدم أي طلب للحوار مع الأميركيين ورفضت بشكل قاطع حتى هذه اللحظة جميع الطلبات الأميركية للتفاوض بسبب مطامعهم وزيادة سقف مطالبهم