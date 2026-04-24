المقاومة الاسلامية: ردًّا على خرق العدوّ لوقف إطلاق النار بهدم البيوت في قرى جنوب لبنان استهدف مجاهدونا عند السّاعة 14:30 الجمعة ناقلة جند مدرّعة للعدو في بلدة رامية بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة