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   17 07 2025   
   21 محرم 1447   
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    السيد الحوثي: العدو أباد أسراً بأكملها ومسحت من السجل المدني وانخفضت نسبة الولادة خلال هذا العام مقارنة بما قبله إلى 41%