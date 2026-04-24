ردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار بالإغارة على بلدة خربة سلم استهدفت المقاومة الإسلاميّة السّاعة 13:00 آليّة عسكريّة لجيش العدوّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة محققة إصابة مؤكّدة