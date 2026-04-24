المقاومة الإسلاميّة: ردًّا على خرق العدوّ لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة أسقطنا عند السّاعة 14:10 طائرة مسيّرة من نوع “هرمز 450 – زیك” في أجواء منطقة صور – الحوش بصاروخ أرض جو