الخميس   
   17 07 2025   
   21 محرم 1447   
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    حماس: ندعو المؤسسات الإنسانية والحقوقية كافة للتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الأسرى