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   21 محرم 1447   
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    القناة 12 العبرية: المعلمة تلقّت خلال الحرب أوامر بوضع كاميرات على الطريق المؤدي إلى قاعدة نفاتيم الجوية