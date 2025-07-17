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   21 محرم 1447   
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    القناة 12 العبرية: جهاز الشرطة والشاباك اعتقلا معلمة في مدرسة من السكان البدو في النقب بعد الاشتباه بأنها جُنّدت من قِبل جهة أجنبية إيرانية