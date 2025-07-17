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وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تحرر بلدة بوبوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية وبلدة ديغتيارنويه في مقاطعة خاركوف وبلدة كامينسكويه في مقاطعة زابوروجيا