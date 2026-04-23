إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: طلب الإيرانيون صورًا للشوارع التي يقيم فيها رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت والوزير بن غفير ورئيس الأركان السابق هرتسي هليفي وصورًا من شارعي روتشيلد وكابلان في تل أبيب