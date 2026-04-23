    عاجل

    إذاعة جيش العدو: طلب عملاء إيرانيون في “الجيش” من أحد الجنود اغتيال قائد سلاح الجو اللواء تومر بار فردّ الجندي: «سأفحص ذلك وأحاول»

      إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: من بين المعلومات التي سلّمها أحد الجنود للإيرانيين معلومات عن أنظمة طائرة مقاتلة خضع لها وكانت بمستوى تصنيف «سري محدود»

      إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: استمر تواصل الجنود مع المشغّلين الإيرانيين لمدة عام كامل وقبل نحو عام سأل المشغّل الإيراني الجندي من سلاح الجو: «ما الراتب الشهري الذي يرضيك؟» فأجابه: 1300 دولار

      الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان تتحدى القانون الدولي.. كيف تتحول إلى قضية رأي عام عالمي؟

