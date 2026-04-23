حركة أمل: نتقدم من الجسم الصحافي اللبناني ومن عائلة الزميلة الصحافية امال خليل ومن أسرة جريدة الأخبار بأصدق التعازي باستشهادها إثر العدوان الإسرائيلي على بلدة الطيري