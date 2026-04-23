الخميس   
   23 04 2026   
   5 ذو القعدة 1447   
   بيروت 14:39
    عاجل

    حركة أمل: نتقدم من الجسم الصحافي اللبناني ومن عائلة الزميلة الصحافية امال خليل ومن أسرة جريدة الأخبار بأصدق التعازي باستشهادها إثر العدوان الإسرائيلي على بلدة الطيري

      مراسل المنار: انفجار صاروخ اعتراضي في اجواء بلدة مركبا وتفجير في بلدة الطيبة

      مراسل المنار: قصف مدفعي معاد استهدف أطراف حداثا تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة

      رئيس مجلس النواب نبيه بري يستنكر الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال مع سبق الاصرار والترصد بحق الاعلام والكلمة من خلال استهداف الشهيدة امال خليل وزميلتها زينب فرج

