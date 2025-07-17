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قناة “كان” العبرية: بعد العملية في إيران أعلنت وزارة الدفاع أنها وقّعت على طلب يتيح “تسريع إنتاج صواريخ الاعتراض حيتس بشكل كبير في الصناعات الجوية الإسرائيلية”