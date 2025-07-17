الأربعاء   
   17 07 2025   
   20 محرم 1447   
   بيروت 02:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الخارجية الأمريكية: ندين بشدة هجمات المسيرات التي تستهدف حقول النفط بكردستان العراق منذ 14 تموز / يوليو