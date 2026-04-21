الخارجية الإيرانية: ندين بأشد العبارات العمل غير القانوني والوحشي الذي قامت به القوات الإرهابية الأميركية في الهجوم على السفينة التجارية الإيرانية “توسكا” والذي وقع بالقرب من السواحل الإيرانية في بحر عمان