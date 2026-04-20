مراسل المنار: قوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تتموضع في محيط بركة بلدة شويا أوقفت أحد أبناء البلدة أثناء رعايته لقطيع ماشية وحققت معه لثلاث ساعات قبل أن تُطلق سراحه وتنقل عبره رسالة للأهالي بمنعهم من رعي الماشية أو أي نشاط آخر هناك