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   16 07 2025   
   20 محرم 1447   
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    القوات المسلحة اليمنية : العملية حققت هدفها بنجاح بفضلِ الله وتسببت في هروب الملايينِ من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار