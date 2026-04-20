إعلام العدو: خلال العملية البرية في لبنان استخدم عناصر حزب الله مئات الطائرات المسيّرة المفخخة التي تعمل عبر الألياف الضوئية وليس عبر الاتصالات اللاسلكية أو الأقمار الصناعية