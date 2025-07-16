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حزب الله: العدو الاسرائيلي يحاول ان يقدم نفسه كمنقذ او ضامن لأمن الشعوب في الوقت الذي يشكل هو الخطر الاكبر عليهم وعلى أمن المنطقة واستقرارها