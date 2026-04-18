عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من بلدة تبنين: ندعو الأهالي لانتظار الاتصالات السياسية التي تُجرى خارجاً، والبلديات أجرت اتصالاتها مع الجيش أمام استمرار الاعتداءات “الإسرائيلية” على القرى