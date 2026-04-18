العميد جهانشاهي: قوات الحرس لا تزال تضع يدها على الزناد في ظل عدم ثقتها بالعدو

أكد جهانشاهي، وجوب أن يدفن العدو حلم الهجوم البري على حدود إيران، مشددًا على أن القوات المسلحة قامت بنشر كافة التجهيزات المطلوبة على الحدود قبل نشوب الحرب.

وأوضح العميد جهانشاهي أنه جرى العمل خلال الحرب على تعزيز القوات الحدودية عبر استقرار وحدات هجومية مدرعة ووحدات المسيرات والصواريخ، مضيفًا: “كنا ننتظر أي تحرك من الأميركيين لنجعل من حدود إيران مقبرة للمعتدين”.

كذلك، أكد قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإيراني، العميد مجيد موسوي، أن قوات الحرس لا تزال تضع يدها على الزناد في ظل عدم ثقتها بالعدو، مشددًا على ضرورة الحذر من الروايات الزائفة وشائعات العدو.

بدوره، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي أنه حان وقت الإذعان للنظام البحري الجديد بمضيق هرمز، مشددًا على أن هذا النظام تحدده الجمهورية الإسلامية الإيرانية وليس المنشورات الافتراضية.

وأوضح عزيزي أنه في النظام الجديد يُسمح فقط للسفن التجارية بالمرور شرط الحصول على تصريح من مقر القوات المسلحة ولا سيما البحرية، لافتًا إلى أن هذا المرور سيتم عبر مسارات محددة وبعد دفع الحقوق المشروعة للشعب الإيراني.

في غضون ذلك، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إيران ذكرت “وجود خلافات كبيرة”، وقال: “سنعمل على حلها إذا كانت موجودة”، لافتًا إلى أنه في لحظة توقيع الاتفاق مع إيران سينتهي الحصار المفروض عليها، وفق زعمه.

وأشار ترامب إلى وجود محادثات ستجري في عطلة نهاية الأسبوع، معتبرًا أن “أمورًا كثيرة جيدة تحدث ويشمل ذلك لبنان”، وأضاف: “لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة بشأن المفاوضات”، وفق تعبيره.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن إيران أبلغت الوسطاء أنها ستواصل خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار استمرار فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر المضيق، وتقييد عدد السفن المسموح لها بالعبور يوميًا.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات الإيرانية تشمل أيضًا إلزام السفن بالتنسيق المسبق مع الحرس الثوري الإيراني قبل المرور.

